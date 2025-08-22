Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

Россия якобы готова пойти на частичный компромисс по территориальному вопросу в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Москва готова смягчить территориальные требования относительно «небольших частей» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В то же время отмечается, что в Кремле официально эту информацию не подтверждали.

На Западе назвали единственный вариант завершения украинского конфликта

Также Reuters сообщает, что российский лидер Владимир Путин придерживается предыдущих требований об отказе Украины от планов на вступление в НАТО, юридическом обязательстве альянса о нерасширении на Восток, ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неразмещении западного военного контингента на территории страны.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.