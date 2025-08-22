Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что восхищается президентом РФ Владимиром Путиным, а главу Франции Эммануэля Макрона назвал «психологом с базара». Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Филиппо назвал Макрона «истинным мировым глобалистом». По его мнению, президент Франции занимается «психологизацией вместо политики с большой буквы».

«По сравнению с Владимиром, я восхищаюсь Путиным, Макрон - психолог с базара», - подчеркнул Филиппо.

Ранее Филиппо призвал французов подписать петицию против отправки французских войск на Украину. Филиппо и другие авторы петиции заявили, что Макрон и лидеры ЕС «полны решимости» сорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа, активизировав свое военное участие.