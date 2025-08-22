Поступок Украины взбесил Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил премьеру Венгрии Виктор Орбану, что очень зол из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает офис главы правительства Венгрии, передает ТАСС.

Украинские дроны вновь атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Словакию и Венгрию. Страны как минимум пять дней не смогут получать российскую нефть. Это уже второй удар по трубопроводу за неделю: прокачку после прошлой атаки удалось возобновить совсем недавно. Будапешт и Братислава призвали Еврокомиссию заставить Киев прекратить удары по «Дружбе», а Украина советует «жаловаться в Москву» на перебои с прокачкой нефти.

Венгрия и Словакия требуют у Еврокомиссии защиты от Украины

Главы МИД Венгрии и Словакии направили совместное письмо в Еврокомиссию с требованием заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу.