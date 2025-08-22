Лукашенко рассказал о деталях своего разговора с Трампом

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пошутил, что в их беседу «вмешались враги». Об этом сообщает БЕЛТА.

Трамп и Лукашенко провели телефонный разговор 15 августа. Глава Белоруссии рассказал журналистам, что вскоре после начала разговора связь прервалась и Трамп перезвонил ему.

«Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», - сказал Лукашенко.

В ходе беседы Лукашенко и Трамп обсудили встречу президента США с главой России Владимиром Путиным, которая должна была состояться вскоре, а также визиты представителей США в Белоруссию. Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.