На Украине произойдет новый Майдан, поскольку внутри страны нарастает гражданское противостояние. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам Дмитрука, все больше людей страдают от режима Владимира Зеленского, а в такой ситуации гражданское противостояние неизбежно. Оно может проявляться в разных формах, в том числе в ежедневном противостоянии простых граждан сотрудникам ТЦК.

«Увеличивается ощущение того, что действия режима касаются все большего количества людей. Все большее количество людей, семей страдают от режима. Также мы можем фиксировать противостояние православных верующих, которые защищают свои святыни, свои храмы. Это большая общность людей, которые противостоят режиму», — заявил Дмитрук.

Он не исключил, что скоро наступит фаза, когда Украину перейдет в форму «руины», а люди будут требовать воды и хлеба.