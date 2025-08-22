Лукашенко заявил об удивлении действиями Трампа

Президент США Дональд Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя итоги саммита на Аляске, пишет БелТА.
Также белорусский лидер считает абсолютной неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров с Путиным. Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на этой встрече не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, у Трампа в этом процессе была роль посредника, которому необходимо было узнать позицию России.
До этого Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Трампом 15 августа пригласил его вместе с семьей посетить Минск. Отмечается, что американский лидер принял это приглашение.