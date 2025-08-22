США хотят сделать из России конфедерацию

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США до сих пор хотят сделать из России конфедерацию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По словам Сакса, сейчас Америка существует в мире, отличным от того, который Вашингтон ожидал после распада СССР в декабре 1991 года. Тогда «американские стратеги» заявили, что теперь мир однополярный, однако Москва продолжала этому мешать.

«Оставалась еще одна задача — расколоть Россию. Высказывалось мнение, что, возможно, Россия станет свободной конфедерацией трех государств: Европейской России, Сибирской России и Восточно-Азиатской России. Ладно, это фантазии и мечты этих стратегов, но идея заключалась в том, что США были однополярными», — продолжил Сакс.

Экономист отметил, что у США не удалось стать гегемоном. Сейчас они сталкиваются с другими государствами и не могут навязать им свою волю. В частности, они не способны указывать России, Китаю, Индии и Бразилии.