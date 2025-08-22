Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский неонацизм - «не про идеологию, а про бизнес и воровство», поэтому уничтожить его можно, перекрыв потоки денег. Об этом Дмитрук рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Дмитрука, неонацисты стали частью государственного аппарата на Украине, а Владимир Зеленский их боится. Депутат заявил, что праворадикальные силы Украины «сидят на потоках», которые им дали контролировать, и получают прибыль от «конкретных предприятий и конкретных чиновников».

«Перекрыть это питание, не давать денег - завтра их не будет. Сразу слиняют», - заключил Дмитрук.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неонацисты оказывали давление на украинскую власть, чтобы спровоцировать гражданскую войну в стране. Он подчеркнул, что радикальные силы Украины убедили руководство страны использовать танки и боевые самолеты против населения в Донбассе.