Слова Лаврова вызвали «трещину» в переговорном процессе России и США

Попытки Запада предоставить Украине гарантии безопасности столкнулись с препятствиями в самом начале переговорного процесса, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что новые заявления главы МИД России Сергея Лаврова продемонстрировали «трещину» в переговорном процессе.

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп объявил о «хорошем первом шаге» к завершению конфликта.

Трамп сообщил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США». Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха.

Представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения гарантий безопасности «в стиле договоренности НАТО о коллективной обороне». Кремль публично не подтверждал эту информацию.

Политолог раскрыл замысел Европы в конфликте с Россией

Лавров заявил 20 августа, что Россия должна принимать участие в работе над гарантиями безопасности. Москва предложила подключить к этому процессу Китай. Спустя несколько часов Зеленский отверг кандидатуру Пекина как потенциального гаранта мира.

На следующий день, 21 августа, Лавров повторил требование России. Он отметил, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала украинское предложение, которое предполагало гарантии безопасности со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.

Россия поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Всё остальное Лавров назвал «абсолютно безнадежным предприятием».

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов заявили Bloomberg, что расценивают комментарии Лаврова как попытку затормозить переговорный процесс, и выразили сомнение в готовности Путина заключить сделку.

Осведомленный европейский чиновник заявил агентству, что сопротивление Москвы по вопросу гарантий безопасности привело к «трещинам» в переговорах России и США. По его мнению, теперь Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от предоставления гарантий Киеву.