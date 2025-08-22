Предложение бывшего американского конгрессмена от Республиканской партии Мэтта Гетца пригласить Россию в НАТО является политическим тролллингом. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News (OAN) заявил, что для завершения конфликта на Украине президент США Дональд Трамп должен предложить России членство в Североатлантическом альянсе. По его словам, Трамп может использовать этот вариант в качестве рычага давления на президента РФ Владимира Путина.

Заявление Гетца – это политический троллинг. НАТО – это инструмент сдерживания России. Так что здесь возникает вопрос о том, зачем будет нужен Североатлантический альянс, если в нем будет РФ. Дискуссии о вхождении нашей страны в альянс возникали уже несколько раз – и при Путине, и при [первом президенте РФ Борисе] Ельцине, и даже при [главе СССР Иосифе] Сталине. Но в итоге никто Россию в НАТО не принял, ведь цель альянса заключается именно в сдерживании Москвы. Сценарий с вхождением РФ в НАТО – это политическая фантастика. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Заявлением о возможном вступлении РФ в НАТО Гетц попытался выслужиться перед Трампом, подчеркнул эксперт.

«Сейчас многие американские конгрессмены стремятся уловить мысли своего начальника и опередить его инициативы. Полагаю, предложение Гетца связанно именно с этим», - сказал он.

Президент США не станет воспринимать инициативу Гетца всерьез, подчеркнул Блохин.

«Кроме того, представители окружения Трампа никогда не позволят ему реализовать такое предложение. Ранее в Конгрессе уже звучали и предложения о прекращении членства США в ООН, и предложения о выходе США из НАТО, а инициатива Гетца – из этой же серии. Трамп к ней не прислушается», - заключил американист.

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель.