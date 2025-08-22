Новым условием для Украины для урегулирования конфликта может стать отказ от вступления в ЕС. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в интервью австралийскому предпринимателю Марио Навфалю, запись которого опубликована на YouTube.

По мнению Христофору, Западу и Украине следует понимать, что чем дольше они принимают российские условия, тем хуже они будут становиться. Журналист отметил, что при переговорах в 2022 году у Киева они были действительно выгодными. Если вспомнить Минские соглашения, то они даже не предполагали существования ДНР и ЛНР отдельно от Украины.

«НАТО и ЕС ничем не отличаются. Так что наши условия, которые сейчас обсуждаются, говорят «нет НАТО». Но у нас есть эти ребята из ЕС, и это правда. У нас есть много чиновников ЕС, которые твердят, что между НАТО и ЕС нет никакой разницы, или это одно и то же. И поэтому русские теперь рассматривают это как еще одно условие для Украины», — заявил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что Москва настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и передать Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. 21 августа Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.