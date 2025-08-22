Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Ни один истребитель Украины не способен противостоять Су-35»

Воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С. Американское издание Military Watch Magazine указало, что в марте первая партия этих самолетов была поставлена Алжиру, а позже появилась информация о планах Ирана ввести в эксплуатацию свои первые Су-35 до конца 2025 года. Ожидается, что привлекательность Су-35 для иностранных клиентов и его конкурентоспособность возрастут за счет интеграции нового вооружения и подсистем.

В частности, широко обсуждается возможная интеграция радара с активной фазированной антенной решеткой по примеру нового истребителя Су-57М1. Military Watch Magazine отмечает, что с 2022 года Су-35 играют ведущую роль в российских операциях, не понеся при этом подтвержденных потерь в воздушных боях. Представители ВВС Украины неоднократно сетовали, что ни один истребитель в парке страны не способен противостоять Су-35, а истребители четвертого поколения F-16 и Mirage 2000, поставленные странами НАТО, значительно уступают им по возможностям, подчеркивается в статье.

«Лопнувшие трубы, огромные очереди: Макрон задумал переделать Лувр»

Огромные очереди превращают посещение Лувра в «физическое испытание», дождь просачивается внутрь стеклянной пирамиды, а «тревожные колебания температуры» подвергают опасности произведения искусства. Financial Times пишет, что самый посещаемый музей мира столкнулся со всеми этими проблемами спустя почти 40 лет после последней реконструкции. Директор музея Лоранс де Кар выразила свои опасения в письме в Министерство культуры Франции, призвав к срочному ремонту 800-летнего здания. Качество обслуживания посетителей, включая питание, туалеты и информационные табло, ухудшилось. Музей связывает это с нагрузкой, вызванной ежегодной посещаемостью, которая теперь превышает восемь миллионов человек (вдвое больше, чем за последние десятилетия).

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах реконструкции Лувра за 800 миллионов евро в течение следующих десяти лет. Он пообещал построить новый восточный вход, чтобы уменьшить очереди, а также перенести Мону Лизу в подземную галерею с отдельным входом. Учитывая напряженное финансовое положение Франции, Макрон пообещал, что расходы будут покрыты за счет продажи билетов, пожертвований, мерчандайзинга и лицензионных сборов Лувра Абу-Даби. Однако эксперты усомнились, что этих средств хватит: в прошлом году Лувр получил всего 211 миллионов евро валового дохода и 19 миллионов чистой прибыли - это гораздо меньше необходимых сумм, которые, вероятно, вырастут после начала строительства. Сотрудники музея говорят об острой необходимости модернизировать инфраструктуру. В 2023 году выставку в Лувре пришлось отменить из-за прорыва трубы, а ненадежные системы отопления и кондиционирования привели к тому, что многие галереи изнывали от жары летом и замерзали зимой. На эти работы придётся около половины расходов на реконструкцию. Чтобы собрать необходимые средства, также планируется поднять стоимость билетов в Лувр для посетителей из стран, не входящих в ЕС.

«Наживаются на российской нефти»: советник Трампа обвинил Индию в корыстности

Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что Индии на самом деле не нужна российская нефть, и страна просто участвует в «схеме наживы на нефтепереработке». Как сообщает The Hill, Наварро на ожидает, что президент США Дональд Трамп отложит введение новых тарифов против Индии.

С 27 августа Трамп намерен ввести против Индии 50-процентную пошлину, которая включает в себя 25-процентный штраф за закупки российской нефти. Отвечая на вопросы журналистов 21 августа, Наварро заявил, что Индия, «похоже, не желает признавать свою роль» в украинском кризисе. Он подчеркнул, что Индия потеряет 25 процентов на пошлинах, «потому что обманывает США в торговле», и еще 25 процентов из-за закупок российской нефти. Ранее Наварро заявлял, что «зависимость Индии от российской сырой нефти является конъюнктурной и глубоко подрывает усилия мира по изоляции российской экономики».

Лесные пожары в ЕС побили новый рекорд: сгорел «целый Кипр»

Евросоюз переживает самый сильный сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений: в четверг, 21 августа, выгоревшая площадь ЕС превысила миллион гектаров, пишет Politico. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, с января пожары уничтожили 1 016 000 гектаров леса - это больше площади Кипра и примерно треть площади Бельгии.

На долю Испании приходится более 400 тысяч гектаров выгоревших лесов, в то время как в гораздо меньшей Португалии пожары охватили более 270 тысяч гектаров, или три процента всей территории страны. Ученые утверждают, что основной причиной катастрофических пожаров в Испании и Португалии стало обилие легковоспламеняющейся растительности на заброшенных землях и неспособность властей принять превентивные меры. Спецпрокурор Испании по вопросам охраны окружающей среды начал расследование из-за отсутствия планов противопожарной защиты у властей. Лесные пожары выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа, способствующего потеплению планеты. ЕС находится на пути к новому рекорду по уровню загрязнения, подчеркивает Politico.

«Змея на груди: Европа должна увидеть исходящую от Киева угрозу»

Главный редактор итальянской газеты Il Fatto quotidiano Марко Травальо задался вопросом, пробудит ли арест украинца из-за диверсии на «Северных потоках» Европу и заставит ли ее увидеть «настоящую угрозу». По мнению Травальо, угроза эта исходит не от Москвы, а от Киева: речь идет об украинском национализме «с оттенками фашизма и нацизма, который НАТО с 2014 года взращивает, поддерживает и вооружает».

Автор статьи назвал украинский национализм «змеей, пригретой на груди» Европы. Ранее в Италии задержали гражданина Украины, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Мужчине 49 лет, в Италии он проводил отпуск с семьей. СМИ назвали задержанного капитаном ВСУ в отставке и выяснили, что ранее он служил в элитном подразделении.