В Австрии 289-килограммовый заключенный вызвал возмущение у налогоплательщиков

В Австрии 29-летний мужчина, вес которого приближается к 300 килограммам, оказался в центре общественного внимания из-за рекордной стоимости своего содержания в тюрьме, пишет Oddity Central.

Мужчину арестовали после обыска в доме в Вене, где полиция обнаружила крупную партию наркотиков. Первоначально заключенного поместили в венскую тюрьму Йозефштадт, но через несколько дней его пришлось перевести в тюрьму Корнойбург, расположенную примерно в 15 км к северу от столицы. В новом месте он располагает специальной сверхпрочной кроватью и круглосуточным уходом медсестер.

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, содержание мужчины обходится государству до €1800 в день — почти в десять раз дороже, чем для обычных заключенных. Кроме того, транспортировка австрийца стоит порядка €5000 за поездку, поэтому допросы проходят исключительно по видеосвязи. Высокие расходы на содержание самого тяжелого заключенного Австрии вызвали бурные обсуждения в обществе.