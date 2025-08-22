В Ташкенте бык сбежал со скотобойни и ранил полицейского

В Ташкенте со скотобойни сбежал бык, который во время поимки ранил полицейского и повредил патрульный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

По данным ведомства, животное находилось в стрессовом состоянии и нападало на прохожих, пока сотрудники полиции пытались его остановить.

Для усмирения беглеца были привлечены специалисты, которым удалось вернуть быка на скотобойню. Инцидент произошел ночью после сообщения о свободно разгуливающем животном в Чиланзарском районе.

На прошлой неделе в Казахстане рассказали, как корова напала на девочку, которая играла в песочнице. Инцидент произошел в селе Калкаман. Одна из коров, находящаяся на свободном выгуле, подошла к четырехлетней девочке и подняла ее на рога. Ребенок получил множественные ушибы, ссадины и ушиб почки. Ее забрали в больницу. Родственники пострадавшей написали заявление в полицию.

В пресс-службе полиции отметили, что установили владелицу крупного рогатого скота и привлекли к ответственности за нарушение правил выпаса. Женщине назначен штраф.