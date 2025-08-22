Две страны ЕС потребовали защиты от Украины

Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием повлиять на Украину и добиться прекращения атак на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Европу. Об этом говорится в материале словацкого издания Dennik N. Оно ссылается на совместное письмом министров иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и Словакии Юрая Бланара, направленном в адрес руководства ЕС.

«Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям ЕК. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод „Дружба“ поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе», — говорится в тексте Dennik N.

Ранее Петер Сийярто сообщил о новом факте атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба» 22 августа. Из-за чего поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены. Он назвал действия Киева угрозой энергетической безопасности и попыткой втянуть Венгрию в конфликт.