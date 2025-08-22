Израиль отказал иностранному политику во въезде в страну

Управление по вопросам народонаселения и миграции Израиля отказало мэру Барселоны Жауме Кольбони во въезде в страну, куда он должен был прибыть вечером 22 августа. Об этом сообщает портал Ynet.

«Отказ осуществляется в соответствии с законом о въезде в Израиль и согласован с Министерством иностранных дел и Советом национальной безопасности», — сказано в заявлении израильского Министерства внутренних дел.

Сообщается, что отказ связан с серией критических заявлений Кольбони в адрес действий Израиля в секторе Газа. При этом решающим фактором стала резолюция городского совета Барселоны о «разрыве отношений» с еврейским государством.

Мэр указанного города в ходе поездки планировал посетить мемориальный комплекс Яд ва-Шем и Палестинскую национальную администрацию.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования, которые предполагают установление контроля над городом Газа и финальный разгром ХАМАС. Отмечается, что он также подтвердил решимость Тель-Авива завершить войну на приемлемых для страны условиях.