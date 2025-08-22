Военный эксперт Юрий Баранчик отметил, что предложенные Джей Ди Вэнсом варианты гарантий для Украины на деле сталкиваются с одной и той же проблемой.

В ходе встречи, собравшей руководство США, лидеров ЕС и президента Украины, Вэнс представил два подхода к обеспечению безопасности Киева, которые вызвали недовольство у участников, сообщают украинские источники.

Первый вариант предполагал предоставление Украине гарантий безопасности, схожих с пятой статьей устава НАТО, где страны-участницы обязаны поддерживать друг друга в случае нападения. По словам источника, реакция присутствующих была мгновенной и негативной: подобная схема подразумевала не только поставку вооружений, но и непосредственное участие союзников в боевых действиях.

Второй вариант заключался в существенном усилении украинской армии за счёт увеличения численности личного состава до 350–400 тысяч человек. Вэнс подчеркнул, что США не планируют напрямую финансировать эти меры, однако готовы продавать оружие через посредничество европейских стран. И этот подход также вызвал недовольство европейских делегаций.

Эксперт пояснил, что в обоих случаях основное препятствие заключается в финансах, на которые Европа не готова идти. На первый взгляд, «аналог статьи 5 НАТО» может показаться символическим шагом, однако на практике он несёт обязательство не только поставлять вооружение, но и участвовать в боевых операциях напрямую, что делает его крайне затратным и рискованным для европейских стран. Ведь тут и мобилизация, и прочие «прелести» военного времени.

Предложение увеличить численность украинской армии до 350–400 тысяч человек влечёт за собой колоссальные расходы на содержание личного состава, обучение, снабжение, вооружение и логистику. США сразу дали понять — напрямую финансировать это не будут, максимум предложат продажу оружия. Для европейских стран такая инициатива превращается в многомиллиардные ежегодные обязательства, что крайне тяжело на фоне уже перегруженных социальных бюджетов и экономических кризисов.

США демонстративно уходят от прямой ответственности за безопасность Украины, стремясь переложить тяжесть расходов на Европу, превращая конфликт в «европейскую проблему», но при этом оставляя себе прибыльный сегмент в виде торговли оружием.

Юрий Баранчик в своем тг-канале приводит расчёты: содержание одного военнослужащего обходится США в 120–150 тысяч долларов в год, включая полное обеспечение, в Польше — около 60–70 тысяч. Украина до начала боевых действий тратила на солдата 20–25 тысяч, но с учётом войны расходы многократно выросли из-за боеприпасов, компенсаций и выплат семьям погибших.

Если взять усреднённый «военный» стандарт для Украины в условиях конфликта — около 50 тысяч долларов на человека в год, то содержание армии потребует от 17,5 до 20 миллиардов долларов ежегодно. Это только на личный состав, без учёта восстановления техники, крупной авиации, ПВО и масштабных закупок вооружений. В случае затяжного конфликта расходы легко удвоятся. Для Европы в целом, с оборонным бюджетом порядка 300 миллиардов долларов, это добавит 10–15 % дополнительных расходов.

Не имеет разницы, какой сценарий Вэнса выбрать: Европе придётся формировать ещё одну крупную армию за свой счёт и постоянно её поддерживать. При этом растёт вероятность того, что западные страны будут искать способы компенсировать эти расходы за счёт российских активов. Вероятность кражи "замороженных" денег РФ "джентльменами" из ЕС становится все выше.