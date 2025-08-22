В СБУ раскрыли детали дела против начальника детективов НАБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала детали дела против подозреваемого в госизмене начальника детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова и его отца. Подробности появились в Telegram-канале ведомства.

По версии СБУ, Магамедрасулов и его отец выращивали в Житомирской области техническую коноплю якобы для ее дальнейшей продажи в Россию. Служба безопасности Украины в том числе опубликовала записи звонков и переписки чиновника и его родителя с «представителем одной из агрокомпаний Дагестана».

«Также, как свидетельствуют материалы производства, отец высокопоставленного чиновника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. «Ленты.ру») Федором Христенко, который, по данным следствия, (...) имеет значительное влияние на деятельность НАБУ. Среди прочего, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Магамедрасулов мог прослушивать квартиру предпринимателя и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о совладельце студии «Квартал 95» Тимуре Миндиче.