Китай выступил с критикой в адрес США накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября 2025 года. Пекин обвинил Вашингтон в эгоистичном подходе, который угрожает глобальной стабильности. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет Bloomberg, в ходе дипломатического мероприятия в Пекине было отмечено, что «определенная страна» ставит собственные интересы выше интересов других государств, что создает угрозу для международной стабильности. Официальный представитель МИД КНР Лю Бинь заявил, что ШОС предлагает альтернативу устаревшим концепциям, таким как «столкновение цивилизаций» и «игра с нулевой суммой». Организация выступает за новую систему глобального управления, которая выходит за рамки менталитета холодной войны.

США начали операцию по изоляции Китая

В саммите ШОС примут участие более 20 мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча пройдет под председательством Китая.

В преддверии саммита американский президент Дональд Трамп вновь подчеркнул, что Россия и Китай — «естественные враги» США, хотя и отметил сближение между Москвой и Пекином. Трамп выразил сомнение в долговечности этого союза, указывая на «естественное трение» между двумя странами.