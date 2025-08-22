Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно реформировать его офис, включив туда больше сотрудников с боевым опытом. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Сегодня я предложил президенту Украины реформировать офис президента. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий», — отметил он.

По словам Ермака, боевики ВСУ якобы «обладают нужными личностными качествами».

До этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что украинские власти в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений.

Приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.