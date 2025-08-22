Лидеры ЕС и НАТО ощутили унижение на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает Strategic Culture.

В понедельник в Вашингтоне прошли переговоры между Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе двусторонней встречи к ним присоединились представители нескольких европейских стран. Обсуждались меры по обеспечению безопасности Киева, которые европейские государства планируют предоставить при координации с Соединенными Штатами. На следующий день президент США заявил, что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на территории Украины. При этом, по его словам, американские военные участвовать в этом не будут.

Издание Strategic Culture высмеяло произошедшее. Как утверждают авторы, «понадобилось всего одно фото, чтобы запечатлеть в памяти потомков полное унижение политической элиты евромусора в 2025 году».

«Коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившаяся в ряд, словно кучка испуганных школьников, получившая строгий выговор от Хозяина (Трампа. – прим. ред.)», — говорится в материале.

По словам его авторов, европейские политики по-прежнему не осознают, что использование Украины в качестве средства для дестабилизации России может привести к мощному ответному удару со стороны Москвы.