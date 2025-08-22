Зеленский резко осмелел: почему Украину не устраивают мирные предложения

Не прошло и недели со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, как украинский лидер осмелел и отмел все предложения, которые могли бы привести к скорому перемирию. Как сообщает aif.ru, глава США, по всей видимости, планирует выходить из переговорного процесса.

Зеленский отмел предложения

На встрече в Белом Доме Зеленский старался не перечить Трампу. Он оставил без ответа вопросы о том, готов ли он приказать ВСУ отступить из ДНР и ЛНР, не комментировал требования России о русском языке и отказе от гонений на УПЦ. Однако всего спустя несколько дней из Киева стали поступать резкие заявления.

Сперва в офисе президента Украины заявили, что не пойдут на территориальные уступки, а Зеленский исключил возможность придания русскому языку статуса официального. Кроме того, в Киеве заявили, что будут бороться за возвращение вошедших в состав РФ регионов, при этом уточнив, что «невоенными» методами.

Кроме того, Зеленский оспорил заявление Трампа о том, что Украине нужен мир, а не перемирие. Если на встрече он ничего не говорил по этому поводу, то теперь считает, что перед началом переговоров нужно остановить боевые действия.

Стало известно, что Европа может предложить Трампу за мир на Украине

Трамп раскритиковал Байдена

На этом фоне Трамп раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что он «не давал Украине атаковать Россию». В социальных сетях политик написал, что в таком случае нельзя выиграть конфликт.

«Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой запрещено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Россией и Украиной», — сравнил президент США ситуацию.

По его словам, «лживый и совершенно некомпетентный» Байден не давал Украине защищаться. Вместе с тем он отметил, что если бы был президентом в тот момент, то спецоперация бы не началась.

Западные СМИ и вовсе заявили, что американский лидер решил занять «выжидательную позицию» и не хочет сейчас вмешиваться в диалог между РФ и Украиной. The Guardian предполагает, что прекращение украинского конфликта оказалось сложнее, чем он предполагал».

Замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что положительный импульс, имевшийся после встречи Путина и Трампа на Аляске, иссяк. Американский лидер не желает идти на уступки — это говорит о том, что мир снова далек от соглашения.