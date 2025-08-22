В Закарпатской области больше суток не могут потушить пожар на заводе

Сотрудники украинских экстренных служб больше суток не могут потушить пожар на заводе в городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Telegram-канале.

«По состоянию на 7:40 (совпадает с мск — «Газета.Ru») продолжается ликвидация пожара в Мукачево», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что к тушению огня привлекли 54 сотрудника экстренных служб. При этом специалисты задействовали два пожарных поезда и 15 единиц другой техники.

Пожар на промышленном предприятии в Мукачево начался 21 августа. Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале написал, что огонь охватил завод Flextronics. Данное предприятие специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний. В том числе оно производит рации двусторонней связи.

18 августа в городе Одессе на юге Украины произошли несколько взрывов, после чего в здании компании «Новая почта» произошел пожар. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», после начала боевых действий «Новая почта» стала логистическим центром по доставке военных грузов для украинских войск.