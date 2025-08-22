Сийярто: Атака ВСУ на нефтепровод "Дружба" остановила поставки нефти в Венгрию

Нефтепровод "Дружба", обеспечивающий поставки российской нефти в Венгрию, вновь подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на российско-белорусской границе, что привело к прекращению транспортировки энергоресурсов. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе - уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены", - сообщил Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, подобные действия представляют собой очередную атаку Киева на энергетическую безопасность Венгрии. Сийярто также отметил, что Украина таким образом пытается втянуть соседнюю страну в конфликт. Министр добавил, что Будапешт не станет реагировать на провокации Киева и продолжит отстаивать свои национальные интересы, а также поддерживать мирные инициативы.

Ранее на этой неделе атака украинских беспилотников уже приводила к остановке поставок по "Дружбе" на двое суток. Российские специалисты оперативно устранили повреждения. Венгрия назвала действия Киева "возмутительными и неприемлемыми" и намекнула на возможное прекращение экспорта электроэнергии в Украину в случае продолжения атак.