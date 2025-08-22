Украина атаками на нефтепровод "Дружба" хочет обострить отношения с Венгрией, написал в социальной сети X (бывшая Twitter) журналист Чей Боуз.

Киев пытается развязать открытый конфликт с Будапештом, поделился своей точкой зрения автор публикации. По его мнению, Европейский союз почти наверняка где-то за кулисами поддерживает Украину, если не управляет ей.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщили, что вооруженные силы Украины нанесли новые удары по нефтепроводу "Дружба".

О предыдущей атаке Киева в Будапеште и Братиславе сообщали в понедельник.

ВСУ не в первый раз атакуют инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте дрон вооруженных сил Украины нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию нефти из Российской Федерации.

Генштаб украинской армии взял на себя ответственность за случившееся.