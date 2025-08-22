Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию Боливарианской национальной милиции в связи с угрозой со стороны США.

Об этом пишет El Nacional.

«Как главнокомандующий, я счёл необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье мы провели этот великий день призыва всех ополченцев страны... » — сказал политик.

Ранее Белый дом не исключил отправки военных США в Венесуэлу для борьбы с наркоторговлей.

Позже в Al Jazeera заявили, что американский президент Дональд Трамп может начать операцию в Венесуэле.