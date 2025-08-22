Пока вы спали: готовность Азербайджана к войне и мощное землетрясение в проливе Дрейка

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Умер один из основателей метал-группы Mastodon

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года. Причиной стало ДТП, пишет РИА Новости со ссылкой на официальную страницу группы в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

"Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая", — говорится в публикации.

Как пишет новостное агентство Atlanta News First, музыкант погиб в результате ДТП, когда его мотоцикл Harley Davidson столкнулся с внедорожником.

В США приостановили выдачу рабочих виз водителям грузовиков

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти страны немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз для иностранных водителей коммерческого транспорта. По его словам, иностранцы за рулем огромных грузовых тягачей угрожают безопасности жителей США, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение госсекретаря в соцсети X.

"Мы немедленно приостанавливаем выдачу всех рабочих виз водителям коммерческих грузовиков", - написал Рубио.

Госсекретарь отметил, что растущее число иностранных водителей за рулем огромных грузовых тягачей угрожает безопасности американцев и ухудшает уровень жизни "американских водителей грузовиков".

Алиев заявил, что Азербайджан хочет мира, но должен быть готов к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна хочет мира, но в любой момент должен быть готов к войне. По его словам, Азербайджан закупил современные беспилотные летательные аппараты и новые артиллерийские системы, пишет РИА Новости.

"Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами. Мы не должны вестись на сладкие речи, должны быть бдительными… Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Мы наращиваем нашу военную мощь", - сказал глава государства.

Алиева добавил, что в Азербайджан доставлены современные беспилотные летательные аппараты, а также новые артиллерийские системы.

"Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы", - отметил президент.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

В проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0. Метеорологическая служба США объявила об угрозе цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее города Толуин на аргентинском острове Огненная Земля, их очаг залегал на глубине 10 километров.

"Это землетрясение потенциально может вызвать разрушительное цунами в районе источника", - говорится в предупреждении.

США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ** в Сирии

Центральное командование ВС США заявило о ликвидации на севере Сирии одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая организация). Отмечается, что он имел связь со всей сетью в регионе, пишет РИА Новости.

"Девятнадцатого августа силы Центрального командования ВС США провели успешный рейд на севере Сирии, уничтожив высокопоставленного члена ИГИЛ* и ключевого финансиста, планировавшего атаки в Сирии и Ираке. Он имел связи со всей сетью ИГИЛ* в регионе, представляя прямую угрозу силам США и коалиции, а также новому сирийскому правительству", - говорится в заявлении командования.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Запрещенная в России террористическая организация.