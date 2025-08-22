Слова Владимира Зеленского о подходящих и неподходящих гарантах безопасности Украины указывают на противоречивость его взглядов. Об этом ТАСС заявил вице-председатель и президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Тихоокеанского региона Нельсон Вонг.

© Лента.ру

По его мнению, заявления Зеленского о том, что он должен сам выбирать гарантов безопасности, проблематичны. Вонг задался вопросом, не означает ли это, что государства, поддерживающие Киев, смогут открыто размещать свои войска на Украине для обеспечения безопасности.

На Украине рассказали о большой проблеме Зеленского

«Разве это не просто помощь ему в укреплении его вооруженных сил? Действительно ли речь идет о достижении мира? Это нелогично», — отметил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что Китай не подходит для роли гаранта безопасности. По его словам, КНР не помогала Украине с самого начала, особенно тогда, когда страна действительно нуждалась в помощи.