Разведка США закрыла доступ к информации о переговорах по Украине для Five Eyes

Соединенные Штаты прекратили предоставлять странам-участницам альянса Five Eyes («Пять глаз») разведданные, касающиеся мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителей американской разведки.

Согласно информации телеканала, директор Национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад издала внутреннюю директиву, запрещающую передачу партнерам по альянсу любых сведений, относящихся к переговорному процессу.

При этом, как уточняет CBS, директива не затрагивает обмен дипломатической или военной оперативной информацией, не связанной напрямую с переговорами. В альянс Five Eyes, помимо США, входят Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

Президент США Дональд Трамп намерен отстраниться от переговорного процесса о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Украиной. По данным журналистов, глава государства добивается того, чтобы между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялась двухсторонняя встреча. Уже после этого он будет готов провести с ними переговоры в трехстороннем формате.