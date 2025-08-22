Утечка данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) является большой проблемой для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Если на секундочку с момента признания этого количества погибших, которое реально существует, задуматься о реакции в армии, то это же его похоронка», — написал он.

По его словам, выплаты за погибших, которые могут составить 25,5 триллиона гривен, станут неподъемной суммой для бюджета Украины, что приведет к «прекращению существования» экономики страны и, как следствие, к падению власти Зеленского.

Экс-глава МИД Австрии заявила о шатком положении Зеленского

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.