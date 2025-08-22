Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент

Азербайджан продолжает модернизировать армию, чтобы быть готовым к войне в любой момент, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», – приводит слова Алиева «Интерфакс».

По его словам, Азербайджан не стремится к ведению вооруженных конфликтов, однако обязан гарантировать собственную безопасность в нынешних условиях. Алиев сообщил, что республика получила современные беспилотники и новые артиллерийские системы, пишет «Московский комсомолец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку. Зангезурский коридор, предназначенный для транспортной связи Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, передан под контроль США и получает название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».