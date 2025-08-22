В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России статусом страны — спонсора терроризма из-за украинских детей. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, Россия «похитила более 19 тысяч украинских детей», что является «подлым и варварским актом».

«Я намерен продвигать законопроект, согласно которому Россия будет признана государством — спонсором терроризма в соответствии с законодательством США, если они не вернут детей. Это определение сделает ведение бизнеса с Россией опасным», — предупредил он.

Сенатор Грэм утверждает, что Путин якобы играет в игры вокруг мирных переговоров

Ранее сенатор Грэм отказался приехать на запланированную встречу глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он объяснил это опасениями, что его заберут в РФ.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.