Жители лагеря беженцев рассказали о наступлении Израиля на Газу

Жители лагеря беженцев «Аль-Мунасара» в городе Дэйр-эль-Балах рассказали о наступлении Израиля на Газу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам беженцев, оповещение о воздушной атаке произошло слишком поздно — многие не успели собрать свои вещи и скрыться. Кроме того, некоторые беженцы рассказали о большом числе жертв среди мирного населения.

«Мы потеряли абсолютно все из-за войны: наших близких, детей, внуков и дома — ничего не осталось. У нас оставалось лишь самое необходимое для выживания в лагере, но и это полностью уничтожили. Теперь не осталось ничего и никого. Все наши близкие погибли», — рассказала одна из жительниц лагеря.

Помимо этого беженцы из «Аль-Мунасара» рассказали о том, что с октября 2023 года им приходилось несколько раз перемещаться в новый лагерь.

«После того, как наши дома были разрушены, мы перемещались с места на место. Каждый раз мы начинаем обустраиваться заново, затем опять обстрел — и мы вынуждены снова перемещаться, покупать новые вещи и одежду», — рассказали беженцы.

Ранее Израиль начал новое наступление на Газу.