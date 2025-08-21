В США скончался «самый милый судья в мире»

В США в возрасте 88 лет скончался «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо. Об этом сообщает The Guardian.

Каприо стал известен благодаря своему человечному подходу. Его заседания отличались особым сочувствием, поскольку он делал акцент не на наказании, а на понимании и справедливости. Видео с его участием набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

Мужчина проработал в суде города Провиденс, штат Род-Айленд, почти 40 лет. Он ушел в отставку в 2023 году и умер после долгой борьбы с раком поджелудочной железы.

Ранее экс-глава Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Уэбстер скончался в возрасте 101 года. Он был единственным человеком, который возглавлял ФБР и ЦРУ одновременно.