Учительница провела 16 лет на больничном, получая зарплату

Суд в Германии направил на диспансеризацию учительницу, которой с 2009 года начислялась заработная плата, хотя она за все эти годы ни разу не посетила место работы по причине болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое СМИ.

Речь идет об учительнице из Рурской области. Она находилась на больничном с 2009 года, но продолжала получать зарплату.

«Спустя годы после первой выдачи больничного листа она должна пройти обследование у ведомственного врача. Такое решение принял высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия», — говорится в тексте.

Отмечается, что учительница обжаловала данное решение в административном суде Дюссельдорфа. Она аргументировала это тем, что считает необоснованным направление на обследование спустя 16 лет нетрудоспособности.

Высший административный суд признал, что многолетнее бездействие является непонятным, однако это не отменяет необходимости пройти диспансеризацию. По ее итогам будет решено, сможет ли учительница вернуться к выполнению своих трудовых обязанностей или же отправится на пенсию.