В США проверят 55 млн обладателей виз

Правоохранители проверят более 55 млн человек, имеющих американские визы, на предполагающие высылку из страны нарушения. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

По данным агентства, в июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уведомило об аннулировании нескольких сотен тысяч разрешений на проживание и работу и предписала лишенным документов мигрантам покинуть территорию страны.

В пресс-службе уточнили, что визы будут аннулированы в том случае, если обнаружатся признаки пребывания в стране после истечения срока, совершения преступлений, будет выявлено участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств.

Полный запрет коснулся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Частичные ограничения затронули граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркмении.