Трамп попросил фон дер Ляйен выйти во время переговоров в Вашингтоне

Немецкий телеканал n-tv сообщает, что президент США Дональд Трамп попросил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен выйти из зала во время переговоров в Вашингтоне.

По информации издания, это случилось во время встречи Трампа и ряда лидеров европейских стран 18 августа. В ходе переговоров глава Белого дома попросил фон дер Ляйен покинуть зал, потому что он «хочет поговорить только с государственными лидерами» — глава Еврокомиссии отвечает только за эту структуру.

Впрочем, эту информацию опровергает заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста. В соцсети Х она сообщила, что эта информация является фейковой. Как подчеркнула Подеста, фон дер Ляйен принимала непосредственное участие на переговорах вместе с остальными европейскими лидерами.

«Мы видели сообщения, в которых утверждают, что президент фон дер Ляйен временно покидала зал во время встреч с президентом США и президентом Украины в Вашингтоне в понедельник. Эти сообщения полностью неправдивы», — написала она.

Ранее бывшая глава МИД Австрии раскритиковала фон дер Ляйен из-за Украины.