Нетаньяху пообещал захватить Газу при любом исходе переговоров

Израиль начнет переговоры с палестинским движением ХАМАС по поводу освобождения всех оставшихся заложников, но захватит город Газа при любом исходе этого диалога. Об этом Sky News заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль не отказался от намерения не допустить сохранения ХАМАС у власти в эксклаве.

«Мы все равно это сделаем», — сказал Нетаньяху, сравнив ХАМАС с СС в Германии.

Премьер допустил, что война в секторе Газа может завершиться уже сегодня, если палестинское движение сложит оружие и освободит оставшихся 50 заложников.

«Наша цель — вывести всех заложников, разоружить ХАМАС, демилитаризовать Газу и обеспечить другое будущее для жителей сектора Газа», — сказал он.

Нетаньяху назвал ликвидацию последнего оплота палестинского движения «важной» для прочного мира не только израильтян, но и палестинцев. Также он подчеркнул, что Израиль не намерен «оккупировать сектор Газа», речь идет только о его освобождении от ХАМАС.