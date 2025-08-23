Европейские лидеры, взяв на себя расходы за американское оружие для Украины, обменяли свой суверенитет на возможность продолжать конфликт с Россией. Об этом написало испанское издание Rebelión.

Журналисты отмечают, что роль Европы в текущей ситуации уменьшилась от потенциального союзника до финансового «спонсора апокалипсиса». Таким образом, лидеры ЕС жертвуют суверенитетом для продолжения украинского кризиса.

«Взяв на себя расходы за весь этот смертоносный арсенал, европейские власти не только отказываются от своего стратегического суверенитета, вновь попадая в зависимость от военно-промышленного комплекса США, но и превращают своих граждан в невольных участников чужого конфликта», — подчеркивается в публикации.

В материале добавляется, что капитализм воспроизводит конфликты как условие для существования. Поэтому целью переговоров является не поддержка Украины, а превращение ее в подчиненный рынок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расходы на американское вооружение, поставляемое на Украину, понесет НАТО. По его словам, Вашингтон поставляет лучшее оборудование в мире, продавая технику альянсу.