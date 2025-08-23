Над загадочной “зоной 51” заметили самый секретный реактивный самолет в мире

Сверхсекретный реактивный самолет RAT55 ВВС США был замечен в небе над зоной 51 в Неваде, что подтверждает слухи о том, что этот загадочный самолет с радаром работает с секретной базы Грум-Лейк.

© Московский Комсомолец

Энтузиаст авиации Майкл Рокита запечатлел самолет с наблюдательного пункта в 26 милях от пика Тикабу, задокументировав его маневры при взлете и окончательной посадке на взлетно-посадочную полосу 32, пишет Daily Mail.

Через несколько минут после приземления самолет RAT55 направился к ангару 18, самому большому и загадочному ангару “зоны 51”. И поскольку его массивные раздвижные двери были открыты, это наводило на мысль о том, что самолет зарулил внутрь.

Как пишет Daily Mail, RAT55, отличающийся "толстым носом", "горбинкой на макушке", "горбинкой на брюхе" и "большим выступом на спине", является специализированным самолетом, способным оценивать характеристики скрытности других летательных аппаратов в воздухе, что, по слухам, стало важной функцией при разработке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-80.

Его операции, отмечает Daily Mail, как правило, носят секретный характер и проводятся в ограниченном воздушном пространстве, например, на полигоне R-258 вблизи военно-воздушной базы Эдвардс, где он часто исчезает из поля зрения, отключая свой транспондер.

Наблюдение Майкла Рокиты подтвердило, что RAT 55 использует позывной "Saber 98", что является захватывающим открытием, которое связывает секретную связь самолета с операциями в Зоне 51, закрепляя его местонахождение в ангаре 18.

Используя фотокамеру Nikon P1000 и специальный бинокль-смартфон, Майкл Рокита преодолел технические трудности, в том числе разрядившийся аккумулятор и жаркую погоду в пустыне, чтобы предоставить эти беспрецедентные доказательства, рассказывает Daily Mail.

Предполагается, что самолет RAT55, оснащенный передовыми радиолокационными системами, будет использоваться в первую очередь в качестве испытательной платформы для оценки радиолокационных характеристик самолетов-невидимок. Это касается как существующих моделей, таких как B-2 Spirit, которые регулярно проходят испытания, чтобы убедиться, что их радиолокационное сечение соответствует ожиданиям, так и новых прототипов.

Учитывая, что в настоящее время разрабатываются по меньшей мере две крупные пилотируемые программы "стелс" - Northrop Grumman B-21 Raider и Boeing F-47, специализированные возможности RAT55, вероятно, пользуются большим спросом.

RAT55, сокращенно от Radar Airborne Testbend, бортовой номер которого обозначен цифрой "55", редко покидает небо над обширными изолированными испытательными полигонами на юге Центральной Калифорнии и юге Невады, где он тихо выполняет свои секретные миссии.

Заруливание самолета в ангар 18 особенно увлекательно из-за его конспирологической подоплеки, поскольку название ассоциируется со встречами с инопланетянами и секретными проектами, которые мгновенно вызывают любопытство, подчеркивает Daily Mail.

Ангар 18 оставался самым большим ангаром на базе до середины 2000-х годов, после того как он был построен в 1980-х годах. Его высокая высота и массивные двери позволяли разместить практически любой самолет, имевшийся на вооружении в США, что делало его идеальным для проведения испытаний, хранения или, возможно, даже одновременных секретных проектов.

Некоторые энтузиасты предположили, что в ангаре может находиться “музей” вышедших из эксплуатации или экспериментальных самолетов, скрытый от посторонних глаз. Сочетание легендарного названия "Ангар 18" и его расположения в зоне 51 закрепило за ним почти мифический статус, подпитывая десятилетия слухов, которые подпитывали теории заговора, от инопланетных технологий до сверхсекретных аэрокосмических программ.

Недавнее появление RAT55 там только подливает масла в огонь предположений, предполагая, что все, что происходит внутри, может быть таким же скрытным и экстраординарным, как предполагают легенды. Кроме того, в последний раз его видели в мае, когда он летел рядом с B-2 Spirit над долиной Смерти.