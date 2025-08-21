"Россия в НАТО": союзник Трампа озвучил шокирующий план ради мира

Влиятельный конгрессмен-республиканец и один из главных союзников президента США Дональда Трампа Мэтт Гетц выступил с сенсационным предложением — использовать возможность вступления России в НАТО в качестве главного «пряника» для заключения мира на Украине на американских условиях. Такую идею он озвучил в эфире своей программы на телеканале One America News (OAN).

«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», — заявил Гетц.

Политик подчеркнул, что это должно стать не подарком, а мощнейшим рычагом давления в руках Дональда Трампа.

«Конечно, за этот «пряник» Трамп должен получить от Путина всё, что он хочет, в том что касается прекращения боевых действий, экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров», — пояснил конгрессмен.

Предвидя обвинения в радикализме, Гетц отметил, что не считает себя «сумасшедшим». По его словам, идея партнерства НАТО и России в разное время уже обсуждалась политическими экспертами как правого, так и левого толка.

Это заявление является одним из самых неординарных предложений, прозвучавших в американском публичном поле на фоне идущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.