Вэнс предложил два «плохих» варианта гарантий безопасности для Украины

Вице-президент Джей Ди Вэнс предложил лидерам ряда стран ЕС два варианта гарантий безопасности для Украины. Идеи Вэнса не понравились присутствующим, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами ФРГ, Франции, Великобритании, Италии.

«Вэнс пытался систематизировать подходы к основным вариантам предоставления гарантий Украине и озвучил два варианта действий. Оба огорчили представителей Европы», — пояснил источник.

В рамках первого варианта предполагалось, что Европа и США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, подразумевающей оказание помощи всех стран-партнеров в случае нападения на одну из них.

Второй вариант предусматривает существенное увеличение численности украинских войск, что приведет к значительным расходам.

Вэнс отметил, по словам источника, что США не будут финансировать ВСУ, но готовы продавать вооружение для них через европейские страны.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что в ходе встречи в Белом доме Владимир Зеленский по привычке начал подробно перечислять приоритеты Украины по прекращению конфликта, заметил, что собеседникам это неприятно, и быстро завершил свою речь, «словно придя в себя».