Израиль одобрил план по разгрому ХАМАС

Израиль одобрил военный план по разгрому движения ХАМАС в Газе, предполагается вести интенсивный огонь, выполнить наземные маневры и эвакуировать население. Об этом заявил глава минобороны Израиля Исраэль Кац, передает ТАСС.

22 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над сектором Газа и ликвидации структуры палестинского движения ХАМАС.

В четверг Нетаньяху сказал, что военная операция в Газе завершится быстро, после того как армия обороны Израиля возьмет под контроль палестинский анклав.

20 августа сообщалось, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города.