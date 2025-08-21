Трамп оценил внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский хорошо выглядел на встрече, которая проходила 18 августа в Белом доме. Так американский лидер Дональд Трамп оценил внешний вид Зеленского, отвечая радиоведущему Тодду Старнесу.
«Да, он выглядел действительно хорошо. Он борется как может, это тяжелый конфликт», — заявил глава государства.
Таким образом Трамп ответил на замечание радиоведущего о том, что США послали столько денег Украине, поэтому Зеленскому стоило снять пиджак с вешалки и одеться соответствующим образом для посещения Белого дома.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что в начале встречи с Зеленским в Белом доме он пошутил над ним. Он сказал, что украинскому лидеру, что пока тот будет хорошо себя вести, он ничего не скажет.