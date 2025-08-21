Дочь Орнеллы Мути захотела стать гражданкой РФ

Найке Ривелли, актриса, модель, певица, дочь актрисы Орнеллы Мути (настоящая фамилия Ривелли) решила обратиться за российским гражданством. Как она поделилась с корреспондентом ТАСС, после последних событий на международной арене она не считает, что нынешние ЕС и Италия представляют ее интересы.

"После очередной встречи Джорджи Мелони [премьер-министра Италии] и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я любою Италию, но, видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским", - сказала она.

Собеседница агентства напомнила, что она "наполовину русская". Бабушка и дедушка ее знаменитой матери по материнской линии были родом из Санкт-Петербурга. Потом они переехали в Эстонию, там родилась мать Мути, как актриса сама рассказывала ранее в интервью ТАСС. Найке, которая носит настоящую фамилию матери, очень близка с ней и похожа на нее внешне, не уточнила, предпринимала ли она уже конкретные шаги по обращению за российским гражданством. Но указала, что ее мама "тоже думает об этом".

Орнелла Мути, которая часто бывает в России и признается, что любит эту страну, раньше говорила, что хотела бы получить российское гражданство. Сейчас она приезжает в Россию с дочерью. Они готовят большой концертный проект. Несколько месяцев назад Найке записала Italiano vero Тото Кутуньо с голосом матери. В вариацию композиции была вставлена символическая аранжировка "Калинки".