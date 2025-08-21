Трамп выйдет патрулировать улицы Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 августа лично пойдет патрулировать улицы Вашингтона в рамках инициированной им борьбы с преступностью. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что 11 августа Трамп приказал ввести в Вашингтон бойцов Национальной гвардии. По его мнению, только введение федеральных сил безопасности может помочь справиться с преступностью в округе Колумбия, который он назвал «одним из высочайших в мире».