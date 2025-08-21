Трамп сделал заявление после отмены судом наложенного на него штрафа

Президент США Дональд Трамп назвал «полной победой» решение Верховного суда штата Нью-Йорк отменить штраф на сумму почти в полмиллиарда долларов, наложенный на политика по делу о намеренном завышении стоимости активов. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп назвал дело, которое начала генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, против него «фейковым» и «политической охотой на ведьм».

«Полная победа! Я глубоко уважаю тот факт, что суд проявил мужество, отменив это незаконное и позорное решение, наносящее ущерб бизнесу по всему штату Нью-Йорк», — добавил он.

Президент США отметил, что на сегодняшний день общая сумма штрафа с накопленными процентами достигла 550 миллионов долларов.