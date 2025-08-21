Нетаньяху распорядился возобновить переговоры по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы по захвату города Газа, где заявил, что распорядился вновь начать переговоры по освобождению всех заложников. Видеообращение, записанное главой кабмина на территории палестинского анклава, распространила его канцелярия.

"Я прибыл [в сектор Газа], чтобы утвердить планы Армии обороны Израиля по захвату города Газа и разгрому [радикального движения] ХАМАС. В то же время я поручил немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля", - заявил Нетаньяху. "Мы (Израиль - прим. ТАСС) находимся на этапе принятия решения", - добавил он.