Трамп: США через две недели могут изменить подход к конфликту на Украине

США через две недели могут изменить подход к России и к конфликту на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп.

© Global look

«Думаю, в течение двух недель мы будем знать, получится (мирное урегулирование. — RT) или нет. А после этого, возможно, придётся применять другую тактику... Вскоре всё прояснится», — сказал он.

Ранее Трамп заявил о хорошем шансе на урегулирование украинского конфликта.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что он не хочет ждать ещё месяц до дальнейших переговоров по Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина хочет подорвать усилия Трампа по урегулированию конфликта.