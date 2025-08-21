СМИ сообщили о попытке офиса Зеленского отговорить Залужного от выборов

Офис Владимира Зеленского расценивает экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как конкурента, пытается убедить его не принимать участия в выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Кроме того, команда украинского лидера предлагает Залужному альтернативный вариант — пойти на выборы, но по списку партии Зеленского.

Вместе с тем, по данным источников, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа.

Офис Зеленского также начал формировать положительный имидж основателя запрещенной в РФ террористической организации «Азов»* Андрея Билецкого.

По задумке офиса, Билецкий должен отобрать часть голосов у Залужного в случае их участия в выборах и обеспечить победу Зеленского.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Ранее Оксана Тороп, медиасоветница Валерия Залужного, сообщила, что слухи о тайной подготовке экс-главкома к выборам на Украине не соответствуют действительности.

*Террористическая организация, запрещена в России.